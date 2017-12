Minha biblioteca: Gilberto Braga

O Diário de Anne Frank

Anne Frank

É lindo, muito comovente. Talvez tenha me marcado tanto por ter sido um dos primeiros livros que li, aos 12, 13 anos. Por contar uma história de uma menina na mesma faixa etária, foi fácil criar um vínculo com o drama narrado naquele sótão de Amsterdã

O Casamento

Nelson Rodrigues

Sou um fã inveterado do Nelson, especialmente de seu teatro. Este romance é extraordinário. Incluiria aqui outras peças dele e também de autores como Molière e Shakespeare

Chega de Saudade

Ruy Castro

Além de ser uma obra-prima, para alguém da mesma idade que eu, interessado em música desde cedo, é praticamente a história da minha vida. Devoro tudo o que Ruy escreve

The Season

William Goldman

Radiografia perfeita do teatro americano pela temporada de 67-68 em NY. Depois fez um livro ótimo sobre cinema: Adventures on the Screen Trade