Minha biblioteca: Carmen Hester

The Merchant of Venice, de William Shakespeare

"Quem tem inglês intermediário pode inferir facilmente as palavras desconhecidas, o que aumenta o prazer da leitura.O tema do livro motiva a reflexão sobre o valor que a sociedade e cada indivíduo conferem à vida."

Slumdog Millionaire, de Vikas Swarup

"Indico para jovens resistentes à leitura por conta do apelo emocional do tema e pela linguagem de fácil compreensão. Pode-se discutir questões que fazem parte de qualquer sociedade, como amor,sorte e pobreza."

Robinson Crusoé, de Daniel Defoe

"De linguagem fluida e repleto de aventuras, o livro possibilita reflexão e discussão sobre as transformações que o meio exerce sobre o indivíduo. Recomendo para alunos do nível pré-intermediário."

Wuthering Heights, de Emily Brontë

"Com umalinguagem mais sofisticada, estruturas e vocabulário mais elaborados, o romance possibilita aos alunos do nível pós-intermediário refinar o domínio linguístico do idioma."