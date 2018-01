Minha biblioteca: Caio Rosenthal

A Festa do Bode

Mario Vargas Llosa

"É o retrato da cruel ditadura do general Trujillo Molina, na República Dominicana, entre 1930 e 1961. Ele governou o país com mão de ferro, com a conivência dos americanos. Vale a leitura para quem felizmente não viveu a ditadura por aqui."

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Crime e Castigo

Fiodor Dostoievski

"Descreve, por meio de seu personagem central, a miséria, pobreza, doença, enfim, o submundo da Rússia no século 19. O protagonista comete um assassinato enquanto delirante e febril e passa a conviver com este pesadelo, alterando sonho e realidade. A caracterização desse personagem é um perfeito tratado de psiquiatria."

Paula

Isabel Allende

"Paula tem 29 anos e morre devido à doença que herdou dos pais, a porfiria, após ficar em coma por um ano sob cuidados de sua mãe, a autora deste livro. A história vai além do lugar-comum, e faz chorar do início ao fim."

Sítio do Picapau Amarelo

Monteiro Lobato

"Peguei um exemplar do Monteiro Lobato para dizer que, sim, seus livros mudaram minha vida para sempre. A viagem é inesquecível e tão gostosa que ficamos bravos quando nos tornamos adultos."