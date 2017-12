Mil jovens com deficiência foram contratados em 2011, diz Ciee

SÃO PAULO - O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) intermediou no ano passado a contratação de aproximadamente mil jovens com deficiência como estagiários, aprendizes ou celetistas em empresas de todo o País. O número mais que dobrou em relação a 2010.

Empresas com mais de cem funcionários são obrigadas a ter pessoas com deficiência nos seus quadros. Mas a contratação de estagiários não conta para o cumprimento da chamada Lei das Cotas (Lei 8.213/91).

As companhias interessadas na contratação desses jovens podem procurar orientação nas unidades do Ciee ou no site ciee.org.br. Neste mesmo endereço eletrônico, os interessados em estagiar podem se cadastrar gratuitamente.

Após se inscrever no Ciee, o jovem têm a chance de fazer 35 cursos a distância, segundo a entidade, "especialmente formatados para estimular o desenvolvimento de competências pessoais e técnicas dos futuros profissionais".

'Valor social'

Na edição mais recente da revista do Ciee, a Agitação, a entidade publicou matéria em que destaca a importância do estágio considerando a "vulnerabilidade" dos jovens brasileiros de 17 a 24 anos, conformou apontou o relatório Situação da Adolescência Brasileira 2011, da Unicef.

"O estágio propicia uma formação pedagógica completa, ao unir aprendizado teórico e prática profissional. Além disso, proporciona adicionalmente uma renda mensal que contribui para manter o jovem na escola, visto que pode ser utilizada para pagar despesas com o estudo ou até para reforçar o orçamento familiar", diz Luiz Gonzaga Bertelli, presidente executivo do Ciee.

"Isso tudo estimula os jovens a permanecerem na escola, concluírem seus estudos, melhorando assim sua formação e suas condições socioeconômicas, culturais, retirando-os de situações de vulnerabilidade social e inserindo-os em um novo mundo de possibilidades."

Na mesma publicação, a entidade divulgou as organizações vencedoras do prêmio As Melhores Empresas para Estagiar 2011, promovido há seis anos pelo Ciee em parceria com o Ibope Inteligência e a seccional paulista da Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP).

Segundo Bertelli, a premiação visa a gerar um "efeito multiplicador" a partir da divulgação dos casos de sucesso em programas de estágio.