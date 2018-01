Miguel Nicolelis fará palestra na Unesp

A Faculdade de Medicina da Unesp, no câmpus de Botucatu, recebe nesta quinta-feira, 23, às 16h, em seu Salão Nobre, o neurocientista Miguel Nicolelis. A palestra, que abordará o tema Computando com populações de neurônios, faz parte do Programa Ciência ao Cair da Tarde.

Nicolelis é professor do Departamento de Neurobiologia e codiretor do Centro de Neuroengenharia da Universidade Duke EUA) e também professor do Instituto Cérebro e Mente da Escola Politécnica de Lausanne (Suíça). A apresentação faz parte das comemorações dos 40 anos do Departamento de Neurologia, Psicologia e Psiquiatria da Medicina da Unesp.