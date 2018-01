MG e RJ concentram cursos com maiores notas de corte no Sisu

Entre os dez cursos com maiores notas de corte na ampla concorrência no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), oito são de universidade do Rio ou Minas. Só a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem três cursos na lista. O balanço é de 18h25 desta terça, segundo dia de inscrição do Sisu.

O Sisu é o sistema do Ministério da Educação (MEC) que reúne todas as vagas de instituições de ensino superior que adotam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como forma de ingresso. A nota de corte mais alta na ampla até o momento é do curso de Direito na Universidade Federal Fluminense (UFF), segundo informações da pasta. De acordo com o primeiro balanço parcial, os candidatos precisam ter tirado no mínimo 827,37 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) caso queiram ingressar na graduação. O curso de Medicina na UFRJ registra a segunda maior nota de corte, com 821,64 pontos.

Foram consideradas as instituições de ensino superior que ofertam vagas integralmente pelo Sisu e que não atribuíram bonificação às notas dos estudantes, informa o MEC. As vagas de ampla concorrência são as destinadas a quem não tem o perfil para cotista.

Ao longo do período de inscrições, a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos são divulgadas pela internet diariamente, para consulta a qualquer hora do dia, na página do Sisu. Até o último dia das inscrições, 22 de janeiro, os candidatos podem alterar as suas opções de curso de acordo com as notas de corte.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Até as 18h25 desta terça, o Sisu registrou 1,96 milhão de inscritos. De acordo com balanço parcial, São Paulo é o Estado que teve o maior número de inscritos até agora, com com 223.989. Em seguida, aparece Minas Gerais, com 230.934 inscritos.

Nesta primeira edição de 2015, o Sisu oferece 205.514 vagas, em 5.631 cursos de 128 instituições públicas de educação superior. As inscrições vão até as 23h59 (horário de Brasília) desta quinta-feira, 22.

A inscrição, nesta edição, está restrita ao estudante que tenha participado do exame em 2014. Fica impedido de se inscrever aquele que tenha tirado zero na prova de redação.

Confira os dados parciais até as 18h25 de terça-feira, 20. / COM INFORMAÇÕES DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MEC

Instituição Curso Nota de corte UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DIREITO 827,37 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO MEDICINA 821,64 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO ENGENHARIA QUÍMICA 814,95 UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS MEDICINA 809,32 UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO MEDICINA 809,11 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO MEDICINA 807,69 UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA ENGENHARIA AERONÁUTICA 806,98 UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO MEDICINA 802,58 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO CIÊNCIAS ECONÔMICAS 801,07 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO SUL MEDICINA 796,99