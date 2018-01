Metodista: Ensino a distância

A Universidade Metodista de São Paulo, reconhecida pelos cursos de Jornalismo e Publicidade, investe na educação online, com foco em cursos de curta duração com foco em gestão. Quatro novas graduações seguem esse modelo: Gestão Comercial, Gestão de Seguros, Gestão Portuária e Segurança Pública. Na área de Comunicação, foi lançado o curso a distancia em Jogos Digitais.

A graduação em Segurança Pública visa a preparar o profissional para a elaboração de políticas e projetos na área, além de desenvolver atividades de prevenção e enfrentamento de conflitos e crises. Há encontros online entre alunos e professores uma vez por semana. “Isso proporciona a troca entre professores com experiência e estudantes que atuam em distintos órgãos da segurança pública”, comenta a coordenadora do curso, Sibelly Resch.

As novidades entre os cursos presenciais são Engenharia de Produção (cinco anos) e Estética e Cosmética (dois anos e meio). O curso de Estética e Cosmética tem foco em exercícios práticos.

“Pelo menos 20% da carga horária é dedicada a atividades na clínica e no centro estético do câmpus. As aulas ocorrem às segundas, terças e quartas-feiras e permitem que o aluno tenha mais tempo livre de quinta-feira a domingo, dias de maior demanda para o profissional”, explica o coordenador do curso, Sávio Barbosa.

Escala Comercial

“Escolhi a Metodista porque conhecia a universidade. Meus dois filhos estudaram lá, um em Rádio e TV e outro em Biomedicina. A grade curricular me chamou atenção, especialmente a parte de cosmetologia, que ensina a manipular e produzir cosméticos. A universidade possui vários laboratórios e, desde o primeiro semestre, a gente tem aulas práticas. O curso traz um conhecimento amplo e possibilita ao profissional sair do patamar do home care e entender de cosméticos em escala comercial e multidisciplinar.” (Gláucia Maria Arienti, estudante de Estética e Cosmética)

OUTROS CURSOS: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Publicidade, Jornalismo, Engenharia Ambiental e Sanitária, Gestão da Tecnologia da Informação, Produção Multimídia, Processos Gerenciais INSCRIÇÃO: até 28/5 (cursos presenciais) e até 22/5 (a distância) TOTAL DAS VAGAS: 1.690 DATA DA PROVA: 23/5, 24/5 e 31/5 (cursos presenciais); e 21/5, 22/5 e 23/5 (a distância) DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 3/6 (cursos presenciais) e 27/5 (cursos a distância) MENSALIDADE: de R$ 322 a R$ 1.344 SITE: www.metodista.br