Metade dos inscritos na segunda fase do exame da OAB entra por meio de 'repescagem'

A segunda fase do 16º exame da OAB terá 53.842 candidatos, sendo que 27.021 destes alunos reprovaram na prova Prático-Profissional do exame anterior e fazem sua segunda tentativa, segundo dados divulgados com exclusividade ao Estado pela FGV Projetos, que coordena a aplicação do exame. Um total de 112.580 pessoas prestou a primeira fase do exame no dia 15 de março. Entre eles, a taxa de aprovação foi de 24%, o que significa que 26.821 pessoas foram aprovadas em seu primeiro exame e compõem pouco menos da metade do total de candidatos na segunda fase.

O reaproveitamento da primeira fase no Exame de Ordem é possível desde o fim de 2013, quando o conselho federal da OAB aprovou algumas mudanças nas regras da prova. Além da "repescagem", o conselho incluiu novas disciplinas obrigatórias e permitiu a divulgação de nomes da banca examinadora, mudanças que resultaram em um aumento expressivo das taxas de aprovação. Nesta última edição, a diferença entre o número de candidatos que foram incluídos por meio do reaproveitamento e aqueles que passaram de primeira é de 200 pessoas, ou 0,37% do total. Os dados do reaproveitamento em edições anteriores não foi divulgado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diretor responsável por coordenar a aplicação do Exame de Ordem na FGV Projetos, Sidnei Gonzalez vê uma evolução na qualidade do Direito no Brasil. Contrário ao discurso de que o exame da OAB é difícil, ele diz que a taxa de aprovação é próxima à metade quando alunos que fazem a prova mais de uma vez são considerados. "Considerar 20% (de aprovação) é uma balela de quem quer especular em cima do exame", diz Gonzalez. "Eles passam no segundo, no terceiro (exame), mas passam."

De acordo com o relatório "Exame de Ordem em Números", elaborado pela FGV Projetos em outubro de 2014, 47% de todos os participantes até o 13º exame conseguiram, eventualmente, um certificado para exercer a advocacia. Entre agosto de 2010 e abril de 2014, 497 mil pessoas haviam se candidatado, das quais 234 mil foram aprovadas.

2ª fase. A taxa de aprovação na primeira fase do 16º exame da OAB, que está em andamento, não destoa dos resultados observados antes da criação da respescagem. Se neste ano 24% dos candidatos foram aprovados para a prova Prático-Profissional, em dezembro de 2013 o número foi 20%. Em abril do mesmo ano, 53% dos candidatos passaram para a segunda fase na edição com o maior sucesso na Prova Objetiva desde a unificação do exame, em 2010. Até o 12º exame, último sem o reaproveitamento, a proporção de alunos que passaram para a segunda prova foi de 33,9%.