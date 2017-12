Merenda e transporte escolar terão mais R$ 1 bi em 2010

O ministro da Educação, Fernando Haddad, informou nesta segunda-feira, 28, que o governo aumentará, em 2010, de R$ 3 bilhões para R$ 4 bilhões, os recursos em merenda e transporte escolar. Veja tambem: Computador ainda é subutilizado nas escolas, diz pesquisa Cresce o nº de matrículas de alunos com deficiência no ensino superior Em rápida entrevista no Centro Cultural Banco do Brasil, onde despachou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad disse que o custo da merenda e do transporte per capita passará de R$ 0,28 para R$ 0,30. Segundo o ministro, o aumento vai beneficiar 47 milhões de estudantes do ensino fundamental, que conta com merenda escolar. Desse total, 6 milhões dispõem de transporte pago pelo governo federal. O aumento será regulamentado por resolução, que será publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União.