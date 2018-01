Mercado ainda desconfia do ensino a distância

Leia também:

“Na idade de cursar a graduação, a opção deve ser pelo modelo presencial”, diz Carmem Alonso, gerente de treinamento do Núcleo Brasileiro de Estágios. Para ela, há conservadorismo e preferência do mercado pelos candidatos que fizeram a graduação no modelo presencial, mas o cenário muda no universo de pós-graduação. “No Brasil, ainda há uma desconfiança com relação à graduação a distância. Mas não há quanto à pós-graduação. Nesse sentido, é sempre bem-vinda e só incrementa o currículo”, diz.

Para outros profissionais envolvidos em seleção e treinamento, o curso não-presencial, quando bem feito, pode apresentar algumas credenciais muito bem recebidas pelo mercado de trabalho, como “disciplina, organização e atenção a prazos”, essenciais para cumprir o extenso cronograma de atividades existente na maioria dos cursos não-presenciais.

“Os que se formaram mostram que têm bastante disciplina, empenho, são organizados e cumprem prazos”, acredita Constantino Cavalheiro, diretor da Catho Educação. “No processo seletivo, a empresa não avalia a modalidade de ensino, mas a instituição. Se é de renome, é aceita. O que conta é a reputação da escola. E mais importante que o certificado é o conhecimento do aluno e sua capacidade de apresentar resultado.”

Os números do último censo do ensino superior a distância mostram que o porcentual de jovens com menos de 18 anos interessados nas faculdades virtuais é de apenas 2%. O estudante dessa modalidade tem, na maioria, entre 35 e 39 anos, ganha até três salários mínimos e é do sexo feminino.