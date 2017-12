Mercadante defende tema da redação do Enem 2012

BRASÍLIA - O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, defendeu nesta segunda-feira, 5, o tema escolhido para a redação do Enem 2012, que enfocou os movimentos de imigração para o Brasil no século 21.

Conforme informou nesta segunda-feira o Estado, o tema foi considerado inesperado e difícil por professores consultados pela reportagem.

"É um tema bastante contemporâneo, desafiador e não previsto. Porque as pessoas não podem só trabalhar com o previsível, é a formação abrangente que permite responder com criatividade e consistência, e a prova trazia alguns exemplos que ajudavam na reflexão", disse Mercadante a jornalistas, após participar de cerimônia no Palácio do Planalto de entrega da Ordem do Mérito Cultural 2012.

"Temos uma comissão altamente competente que considerou, entre tantas sugestões, esse tema como o mais adequado. O que ele pressupõe? A capacidade de articular informações e refletir sobre o momento que o Brasil está vivendo, o Brasil é um país que teve uma diáspora durante um período, com a estabilidade, democracia, o desenvolvimento, atrai hoje povos de várias partes do mundo", afirmou Mercadante.

Sobre os boatos nas redes sociais de que o exame havia sido cancelado, o ministro defendeu "ajustes na legislação" para garantir que não haja "tentativa de desestabilizar um processo que para muitos brasileiros é decisivo". "As pessoas têm de ter responsabilidade com o esforço que o Estado brasileiro faz. Essas coisas devem ser tratadas com seriedade", defendeu.

Questionado se considerava que havia sido aprovado no Enem, Mercadante respondeu: "Não, meu exame continua, só termina quando todos os alunos estiverem na universidade, tem muito chão pela frente, temos de ter muita humildade, pé no chão e trabalho. As notas só sairão dia 28 de dezembro, é depois do Natal que a gente descansa".