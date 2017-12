Mercadante aguarda aval da Casa Civil para anunciar mudanças no MEC

Estadão.edu, com Agência Brasil,

O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse nesta segunda-feira, 6, que aguarda uma posição da Casa Civil para anunciar a nova equipe da pasta. “Os nomes já foram escolhidos. Estamos aguardando a formalização da Casa Civil”, afirmou.

O ministro não quis adiantar que mudanças que serão feitas. Desde que assumiu a pasta, no fim de janeiro, Mercadante já demitiu a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Malvina Tuttman, e a secretária de Educação Básica, Maria do Pilar Lacerda.

Também devem sair Eliezer Pacheco (Educação Profissional e Tecnológica) e Carlos Augusto Abicalil (Articulação com os Sistemas de Ensino). A Casa Civil pode vetar os nomes dos substitutos indicados por Mercadante.

Perguntado sobre o novo nome para o Inep, o ministro preferiu não comentar. O órgão é responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Cotado para assumir o cargo, o atual secretário de Educação Superior do ministério, Luiz Cláudio Costa, enfrenta resistência no instituto, conforme o Estado mostrou na semana passada.

Mercadante participou hoje da cerimônia de posse dos reitores do Instituto Federal Goiano, Vicente Pereira de Almeida, e do Instituto Federal Catarinense, Francisco José Montório Sobral.