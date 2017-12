As escolas de São Paulo com melhor desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio ficam todas concentradas entre as zonas sul e oeste. O Vértice, campeão do Enem no País, fica na zona sul, ao lado de outros bem colocados, como Bandeirantes, Móbile e Etapa. Já na zona oeste o destaque é o Colégio Santa Cruz. Confira: