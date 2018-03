Melhor escola pública do Enem é de Vitória

VITÓRIA - Os estudantes do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), câmpus Vitória, obtiveram as maiores notas nas provas objetivas do Enem 2014 entre as escolas públicas do Brasil. Outros sete câmpus da instituição (Colatina, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Guarapari, Aracruz, São Mateus e Nova Venécia) ficaram entre as 50 melhores escolas do Brasil.

A instituição na capital alcançou uma média de 700,30 pontos, ficando na 22.ª colocação no ranking nacional, e a primeira entre as escolas públicas. Também é a primeira escola no ranking geral do Espírito Santo.

Pelos dados, neste ano a pontuação na área de Ciências da Natureza foi de 679,32, um aumento de 7,9% em relação à média de 2013, que foi de 629,58 pontos. Já em Ciências Humanas, o Ifes Vitória alcançou 680,24 pontos, 4,87% a mais do que no ano anterior, que foi de 648,63.

Em Linguagens e Códigos, a pontuação deste ano foi de 634,84, que também superou os 611,86 pontos alcançados em 2013. Em Matemática, o destaque foi ainda maior: 806,8 pontos alcançados neste ano, ante os 751,15 pontos do ano anterior. E na Redação, a escola alcançou 693,17 pontos, ante 610,90 de 2013.

O reitor Denio Rebello Arantes destacou que, em anos anteriores, o Ifes esteve entre os primeiros colocados no ranking nacional e ainda entre as cinco melhores escolas do Estado. “Isso não é algo que aconteceu por acaso, mas fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos anos. Não posso deixar de falar do esforço dos alunos.”