Medicina volta a ser a carreira mais concorrida da Fuvest

Medicina voltou a ser o curso mais concorrido do vestibular da Fuvest, com média de 56,43 candidatos disputando cada uma das 275 vagas. No ano passado, a carreira ficou em segundo lugar no ranking das mais disputadas: perdeu para Engenharia Civil no câmpus da USP em São Carlos.

A Fuvest selecionará alunos para 10.852 vagas da USP e 100 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa da capital. O total de inscritos nesta edição do exame é de 159.609 – 8,6% a mais que o ano passado. São 21.515 treineiros, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio e farão as provas como teste.

A segunda carreira mais concorrida este ano é Engenharia Civil em São Carlos, com uma relação de 53,18 candidatos/vaga, seguida por Publicidade e Propaganda (48,46 c/v), Ciências Médicas em Ribeirão Preto (45,45 c/v), Relações Internacionais (42,90 c/v) e Jornalismo (41,57) - com exceção de RI, todos os outros cursos tiveram procura superior à registrada no ano passado.

Ao todo, 17 cursos registraram concorrência maior que 25 candidatos/vaga. Os menos disputados são Ciências da Natureza na USP Leste (2,23 c/v), Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental (2,60 c/v) e Ciências da Atividade Física (2,63 c/v) – este último bacharelado também é oferecido no câmpus da zona leste da capital.

O curso de Saúde Pública foi o lanterna do ano passado, com 1,3 candidato para cada vaga. Este ano, a concorrência saltou para 9,78 c/v.

Habilidades específicas

A Fuvest também publicou nesta segunda-feira, 5, os resultados das provas de habilidades específicas para os cursos de Música (em São Paulo) e Artes Visuais, pertecentes à Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP.

Os candidatos não aprovados nesta fase permanecem inscritos no processo seletivo para concorrer a vagas na segunda opção de carreira, desde que esta tenha sido indicada no ato da inscrição. Clique para acessar as listas de aprovados no curso de Música e também de Artes Visuais.

Calendário

No dia 19 serão divulgados os locais de exame da primeira fase, marcada para o dia 25. A prova terá 90 questões de múltipla escolha sobre as disciplinas do ensino médio e deverá ser resolvida em cinco horas.

A lista de candidatos convocados para a segunda fase será publicada em 17 de dezembro. As provas desta etapa, prevista para ocorrer entre 6 e 8 de janeiro, terão duração de quatro horas.

No primeiro dia, os candidatos vão responder a dez questões de língua portuguesa e fazer uma redação; no segundo, serão 16 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês; no terceiro dia, a prova terá 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida pelo aluno.

O exame será realizado na capital, na Grande São Paulo e em outras 18 cidades do interior e do litoral do Estado.

Videoaulas

Para ajudar os estudantes a revisar o conteúdo, o Estado, em parceria com o Grupo Positivo, publicará, até dia 24, 56 videoaulas sobre os assuntos mais cobrados pela Fuvest e pelo vestibular da Unicamp, cuja primeira fase ocorre dia 11.

É a continuação do projeto Super Aulas Positivo Estadão, que levou aos candidatos do Enem cem videoaulas.

O novo material também será publicado no canal do Estado no YouTube (youtube.com/estadao). A cada dia entrarão no ar duas ou três aulas, cada uma com duração média de 30 minutos. Na estreia, nesta segunda-feira, 5, foram divulgadas aulas de matemática e história.

A programação completa das Super Aulas pode ser conferida em http://www.estadao.com.br/especiais/2012/11/Fuvest_Unicamp.pdf.

* Atualizada às 21h37