Medicina na UFRJ tem a maior nota de corte do Sisu

O curso de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) tem a maior nota de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até agora. Quem quiser ocupar uma das 48 vagas de ampla concorrência (para quem estudou em escola particular) do curso deve ter alcançado uma média de no mínimo 822,90 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2013.

O Sisu reúne vagas em instituições públicas que usam a nota do Enem para selecionar seus alunos. Entre as 20 maiores notas de corte, 13 são de cursos de Medicina, cinco de Engenharia, um de Direito e outro de Ciências Econômicas (veja lista abaixo).

Na 1.ª edição deste ano, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de ensino superior. O sistema já atingiu recorde de inscritos, com mais de 2 milhões de cadastros. Cada candidato pode escolher até duas opções de curso. A nota de corte é gerada ao fim de cada de dia durante o período de inscrição, que vai até as 23h59 da sexta-feira, dia 10

Curso Instituição Modalidade Nota de corte C/V MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Ampla Concorrência 822,9 92,29 MEDICINA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Ampla Concorrência 819,45 135,1 ENGENHARIA AERONÁUTICA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Ampla Concorrência 817,15 104,6 DIREITO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Ampla Concorrência 811,52 16,45 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Ampla Concorrência 808,74 43,57 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas 807,59 58,64 ENGENHARIA QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Ampla Concorrência 806,42 34,93 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Ampla Concorrência 804,76 70,66 MEDICINA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas . 803,14 103 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 803,08 93,44 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Ampla Concorrência 802,64 21,55 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Ampla Concorrência 802,6 78,93 ENGENHARIA QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 801,72 23,67 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA Ampla Concorrência 800,23 86,7 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. 799,1 71 ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS Ampla Concorrência 798,44 53 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE Ampla Concorrência 798,32 76,58 MEDICINA UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS Ampla Concorrência 797,66 42,66 CIÊNCIAS ECONÔMICAS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Ampla Concorrência 797,4 20,3 ENGENHARIA QUÍMICA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO Ampla Concorrência 797,32 29,07

