Medicina em Ribeirão Preto é o curso mais concorrido da Fuvest

Saiu nesta segunda-feira, dia 4, a relação de candidatos por vaga do vestibular da Universidade de São Paulo (USP), a Fuvest, cuja primeira fase acontece no dia 24 de novembro. O curso mais concorrido é Medicina em Ribeirão Preto, com 62,91 candidatos por vaga. Em segundo lugar, vem Medicina em São Paulo, com 58,57, e, logo em seguida, Engenharia Civil em São Carlos, com 50,85. O curso menos concorrido também é de Ciências da Informação e da Documentação, com 2,05 candidatos por vaga.

No ano passado, o curso mais concorrido foi Medicina em São Paulo, com 56,43 candidatos por vaga. Engenharia Civil em São Carlos ficou em segundo, com 53,18. Com uma densidade de 48,46 candidatos por vaga, Publicidade e Propaganda ficou em terceiro lugar em 2013.

Neste ano, há 172.037 inscritos para o vestibular da Fuvest, um aumento de 7,8% em relação ao ano passado. Os cursos com maior quantidade de inscritos em números absolutos são Medicina (16.108), Engenharia na Escola Politécnica (13.499) e Direito (12.272).

Além da USP, a Fuvest também seleciona alunos para Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

É possível acessar a lista completa da relação de candidatos/vaga do vestibular deste ano aqui.