Medicina e RI são os cursos mais concorridos no vestibular da PUC-SP

A PUC-SP aplica o vestibular neste domingo, 20, para preencher 4.935 vagas. A seleção começa às 14h e segue até as 19h. A organização recomenda aos candidatos que cheguem com pelo menos uma hora de antecedência aos seus locais de prova. Os portões serão fechados às 13h45.

Os estudantes devem consultar onde farão a prova no site do vestibular (http://www.vestibular.pucsp.br/). Também não podem esquecer de levar a carteira de identidade, ou protocolo de documento de identidade, ou, ainda, carteira de motorista com foto para realizar o exame. Por outro lado, não serão aceitos como identificação: certidão de nascimento, título eleitoral, carteira de trabalho, carteira de motorista sem foto, identidade estudantil ou passaporte.

Entre as opções de cursos mais concorridas neste vestibular estão Medicina em Sorocaba, com 28,78 candidatos por vaga; Relações Internacionais, com 14 c/v; Direito, com 8,48 c/v; e Jornalismo, com 7,86 c/v- os três últimos matutinos e ministrados no câmpus de Perdizes. Além destas quatro carreiras, apenas outras nove turmas tiveram concorrência maior que dois candidatos por vaga, de acordo com a instituição. A novata Engenharia Civil, no período noturno, é uma delas.

A lista de aprovados deverá ser divulgada em 15 de dezembro (quinta-feira). Como o resultado do Enem está previsto para sair apenas a partir do dia 4 de janeiro de 2012, a PUC não poderá usar as notas do exame. Os aprovados em primeira chamada em um dos 44 cursos da PUC-SP, incluindo os dois novos que estão sendo ofertados para o ano que vem (Engenharia Civil e Estatística), deverão se matricular entre os dias 19 e 20 de dezembro.

A ordem dos alunos é proveniente da pontuação obtida na prova, que tem 45 questões objetivas com valor bruto de dois pontos cada, somando 90, uma redação com valor de 60 pontos e três questões discursivas, outros 90 pontos. O total que se pode alcançar é de 150 pontos.