Medicina é o curso mais concorrido da Fuvest

Medicina é o curso mais concorrido do vestibular 2011 da Fuvest, com relação candidato/vaga de 49,25 - no ano passado, era de 41,73. As outras carreiras mais concorridas são Publicidade e Propaganda (44,44 candidatos/vaga) e Relações Internacionais (37,82 candidatos/vaga). A concorrência completa foi divulgada nesta quarta-feira, 10, pela fundação que organiza o processo seletivo da USP e da Santa Casa de São Paulo.

- Veja a relação completa de candidatos/vaga

A Fuvest recebeu, ao todo, 132.993 inscrições e vai selecionar 10.652 candidatos para a USP e outros 100 para a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. No próximo dia 22, serão divulgados os locais de prova da primeira fase, marcada para o dia 28.

A área de Humanas tem a maior quantidade de inscritos (50.079 candidatos e 4.366 treineiros). Em seguida, vem a de Biológicas (38.962 candidatos e 2.912 treineiros). Por último, a de Exatas (33.136 candidatos e 3.538 treineiros).

As graduações com o maior número absoluto de candidatos são, na ordem, Medicina (13.545), Engenharia na Escola Politécnica (10.683) e Direito (10.668).

Nos câmpus da universidade no interior do Estado, destacam-se as concorrências de Ciências Médicas, em Ribeirão Preto (37,35 candidatos/vaga), Engenharia Civil, em São Carlos (36,52 candidatos/vaga) e Arquitetura, também em São Carlos (26,04 candidatos/vaga).