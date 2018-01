Medicina da UFRN registra maior nota de corte no 1º dia do Sisu

O curso de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), campus de Caicó, registrou a maior nota de corte no primeiro dia de inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Ministério da Educação (MEC). A nota foi de 868,98. A próxima nota de corte deverá ser divulgada às 2h desta quarta-feira.

