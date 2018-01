MEC vai mapear mercado e sugerir novos cursos

Para que o Brasil não tenha um apagão de profissionais, o Ministério da Educação (MEC) elabora um plano de metas de expansão do ensino superior até 2050. O mapeamento completo, que deve ser finalizado no fim do ano, vai elencar as carências por região e áreas de conhecimento. A primeira parte do projeto, voltada às engenharias, deve estar pronta daqui a dois meses.

Além de mapear o mercado, o MEC vai sugerir novos cursos. “Chamo isso de provocação positiva”, afirma Luiz Cláudio Costa, secretário de ensino superior do MEC. Segundo Costa, é preciso, por exemplo, investir na formação de um profissional que tenha uma visão ecológica-industrial, isto é, que conheça as questões ambientais mas não desconsidere o avanço econômico. “Precisamos responder rapidamente a questões que não podem ser gargalos ao nosso desenvolvimento econômico”, diz o secretário.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Leia também

- Novas graduações sob medida para o mercado