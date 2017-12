MEC vai apurar vazamento de dados de inscritos no Enem

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nota na manhã desta quarta-feira, 4, sobre o vazamento de informações dos dados pessoais de 12 milhões de inscritos nas últimas três edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), conforme o Estado revelou.

Segundo a nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) está apurando as causas e responsabilidades e de que maneira as informações sobre inscritos nos exames de 2007, 2008 e 2009 ficaram disponíveis na internet.

De acordo com a nota, "as informações sobre os inscritos, dispostas em banco de dados do Inep, eram armazenadas em área reservada da página eletrônica do instituto, com endereço específico, e liberadas para as instituições de educação superior que as pedissem para utilização em seus processos seletivos. As instituições comprometiam-se a não divulgar os dados e teriam acesso a eles por meio de usuário e senha".

Era possível acessar as informações através de links que davam acesso aos arquivos com todos os inscritos das edições de 2007, 2008 e 2009, sem a necessidade de senha. Segundo o MEC, está sendo investigado a possibilidade de alguém ligado a uma dessas instituições ter repassado os links, já com a entrada da senha, para acesso às informações.

Os endereços já estavam fora do ar às 17 horas de ontem, horas depois de o Ministério da Educação (MEC) ter sido avisado da falha pelo Estado.