MEC tem nova secretária de educação básica

A professora Maria Beatriz Luce é a nova secretária de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação. Ela é ex-reitora da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), do Rio Grande do Sul, e foi membro do Conselho Nacional de Educação. É a quarta pessoa a ocupar essa secretaria no governo Dilma Rousseff (PT).

A SEB tem responsabilidade pela educação infantil, ensino fundamental e médio - fases com grandes dificuldades no país, principalmente os anos finais. Programas importantes do governo na área são articulados pela secretaria, como o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) e pacto pelo ensino médio.

Licenciada em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Maria Beatriz tem doutorado em Educação pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e é professora Titular na UFRGS. Também é orientadora do programa de Pós-Graduação em Educação da mesma universidade.

Maria Beatriz substitui na SEB Romeu Caputo, que assumiu a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) há cerca um mês - Yvelise Arco-Verde respondeu interinamento pela secretaria nesse período. Essa nomeação foi a quinta mudança na equipe do MEC promovida pelo ministro Henrique Paim, sucessor de Aloizio Mercadante na pasta.