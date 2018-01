MEC suspende vestibular de 27 graduações com má qualidade

BRASÍLIA - O Ministério da Educação (MEC) determinou nesta sexta-feira, 19, o congelamento de 3.130 vagas de 27 cursos de ensino superior que apresentaram desempenho insatisfatório em 2010 e 2013 no Conceito Preliminar de Cursos (CPC). A medida vale para o vestibular realizado neste ano. Outros 53 cursos que também apresentaram conceitos baixos e estavam em processo de supervisão do MEC, provocado igualmente por notas baixas, já haviam sido penalizados em anos anteriores com o fechamento de 2,4 mil vagas.

Entre 2010 e 2013 foram avaliados pelo MEC 4.529 cursos das áreas de saúde, ciências agrárias, produção alimentícia, recursos naturais, militar e segurança e 2.020 instituições de ensino superior. Desse total, 280 cursos tiveram notas 1 e 2 em uma escala cujo máximo é 5. Por causa do desempenho, considerado baixo, o grupo sofrerá uma série de restrições, como a proibição do aumento do número de vagas e a apresentação de um protocolo de compromisso, uma espécie de plano em que o curso se propõe a realizar uma série de melhorias. Depois da apresentação do plano, os cursos terão suas dependências fiscalizadas.

Além disso, o grupo de baixo desempenho fica impedido de participar do Fundo de Financiamento ao Estudante (Fies) e não pode usar o curso como referencial para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as 280 instituições com notas 1 e 2, as 80 que são reincidentes terão restrições ainda mais rígidas: a suspensão de novos ingressos (não poderão realizar vestibular), a redução de vagas, o cancelamento da autonomia (incluindo das federais, como a Federal Fluminense, a UFF, que perdeu o direito de criar ou gerir quatro cursos) e a exclusão do Programa Universidade para Todos (ProUni).

As punições relacionadas ao Fies e ao ProUni, no entanto, valem apenas para novos contratos. Aqueles que já estão em vigor serão mantidos. O ministro da Educação, Henrique Paim, admitiu a possibilidade de alterar a regra de suspensão do ProUni. “Talvez tenhamos de fazer um aperfeiçoamento no futuro”, afirmou.

Energia para avaliar. Paim disse ainda ser necessária a adoção de medidas para garantir a qualidade do ensino. “O governo criou um conjunto de políticas de expansão universitária, mas precisamos ter a mesma energia para realizar uma avaliação da qualidade.”

Na apresentação dos dados, o presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep), Francisco Soares, se mostrou otimista. “Em geral, os números melhoraram”, disse.

Soares fazia referência ao porcentual de cursos com nota 4, que passou de 23,3% para 34,4% no período analisado. Também cresceu, ainda que de forma menos expressiva, a fatia de cursos classificados com nota 5, que passou de 2% para 2,6%.

O porcentual de cursos que receberam conceito 2, considerado baixo, passou de 20,09% para 11,19%. Para fazer a comparação com anos anteriores, o governo excluiu da amostra as instituições recém-criadas, que não têm alunos concluintes.

O ministro da Educação foi econômico ao comentar o baixo desempenho das universidades federais no resultado da avaliação. “Elas serão punidas, assim como as demais”, disse.

Formato. O Conceito Preliminar de Cursos leva em consideração o desempenho dos estudantes, medido pelo Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade) no início e no fim do curso (55% do conceito), a estrutura física e pedagógica das instituições e o corpo docente, avaliado pela quantidade de mestres e doutores e pela carga horária.

Além do CPC, o governo desenvolveu o Índice Geral de Cursos (IGC), formado pela média ponderada dos conceitos preliminares da graduação e dos conceitos de pós-graduação de cada instituição de ensino superior durante três anos. Parte dos especialistas e membros das próprias faculdades critica o CPC por considerar que muitos estudantes não fazem o Enade com seriedade, o que interfere na avaliação final da instituição.

Confira a lista de cursos com vestibular suspenso:

1 - UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - MEDICINA VETERINÁRIA - JUIZ DE FORA (MG)

2 - UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - GESTÃO AMBIENTAL - JUIZ DE FORA (MG)

3 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - EDUCAÇÃO FÍSICA - RIO BRANCO (AC)

4 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - SERVIÇO SOCIAL - NITERÓI (RJ)

5 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - EDUCAÇÃO FÍSICA - MACEIÓ (AL)

6 - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE - RADIOLOGIA (TECNOLÓGICO) - LUZIANIA (GO)

7 - UNIÃO DE ESCOLAS SUPERIORES DA FUNESO - FONOAUDIOLOGIA - OLINDA (PE)

8 - CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DA BAHIA - GESTÃO AMBIENTAL - SALVADOR (BA)

9 - ESCOLA SUPERIOR BATISTA DO AMAZONAS - MEDICINA VETERINÁRIA - MANAUS (AM)

10 - FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL - GESTÃO AMBIENTAL - CACOAL (RO)

11 - FACULDADES INTEGRADAS IPIRANGA - RADIOLOGIA - BELEM (PA)

12 - CENTRO SUPERIOR DE ENSINO E PESQUISA DE MACHADO - AGRONOMIA - MACHADO (MG)

13 - FACULDADE DE TECNOLOGIA DO AMAPÁ 108104 RADIOLOGIA (TECNOLÓGICO) MACAPá (AP)

14 - FACULDADE JK - BRASÍLIA - UNIDADE PLANO PILOTO - RADIOLOGIA MÉDICA - BRASILIA (DF)

15 - FACULDADE ANHANGUERA DE DOURADOS - AGRONOMIA - DOURADOS (GO)

16 - FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS - AGRONOMIA - BOM DESPACHO (MG)

17 - UNIVERSIDADE VALE DO RIO VERDE - GESTÃO AMBIENTAL - PARÁ DE MINAS (MG)

18 - UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ - RADIOLOGIA (TECNOLÓGICO) - PETRÓPOLIS (RJ)

19 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - AGRONOMIA - ALTAMIRA (PA)

20 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA - ZOOTECNIA - PARAUAPEBAS (PA)

21 - FACULDADE EDUCACIONAL DE DOIS VIZINHOS - MEDICINA VETERINÁRIA - DOIS VIZINHOS (PR)

22 - FACULDADE DE PAULÍNIA - GESTÃO AMBIENTAL - PAULÍNIA (SP)

23 - FACULDADE ALMEIDA RODRIGUES - AGRONEGÓCIO (TECNOLÓGICO) - RIO VERDE (GO)

24 - FACULDADE DA AMAZÔNIA - ZOOTECNIA - VILHENA (RO)

25 - FACULDADE IPEMED DE CIÊNCIA MÉDICAS - RADIOLOGIA - BELO HORIZONTE (MG)

26 - FACULDADE ANHANGUERA DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO - GESTÃO AMBIENTAL - SÃO BERNARDO DO CAMPO (SP)

27 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARANÁ - FARMÁCIA - PALMAS (PR)