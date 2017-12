MEC suspende vagas de cursos de Medicina

O Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretária de Educação Superior (Sesu), cortou vagas de alguns cursos de Medicina por não atenderem aos critérios do governo. As 11 instituições atingidas pela redução são de diversas regiões do País.

Entre as justificativas da Sesu estão a comprovação do descumprimento parcial dos Termos de Saneamento de Deficiências, decorrentes de resultados insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 2007.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As medidas foram publicadas no Diário Oficial da União. As instituições têm 30 dias para apresentar recursos.