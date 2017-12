MEC suspende ingresso em 10 cursos de pedagogia

O Ministério da Educação (MEC) determinou a suspensão do ingresso de novos alunos em dez cursos superiores de pedagogia. O despacho está no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Os cursos estavam sob supervisão do MEC por terem obtido resultados insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2005. Eles apresentaram resultados 1 ou 2 no conceito preliminar de curso (CPC) e no indicador de diferença entre desempenhos observado e esperado (IDD) de 2008. No Enade de 2008 os dez cursos voltaram a obter conceito inferior a 3. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) divulgou o resultado no início do mês. A medida cautelar abrange as Faculdades Integradas Diamantino (MT); a Faculdade de Jandaia do Sul (PR); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Carlos Queiroz e Faculdade de Ilha Solteira (SP); as Faculdades Integradas de Naviraí, Faculdades Integradas de Cassilândia e Faculdades Integradas de Paranaíba (MS); a Faculdade Jesus, Maria, José e as Faculdades Integradas da Terra de Brasília (DF) e o Instituto de Ciências Sociais e Humanas (GO).