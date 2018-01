MEC suspende curso de Medicina no RJ

A Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) publicou hoje em Diário Oficial portaria recomendando a suspensão de um curso de Medicina em Nova Iguaçu e a diminuição no número de vagas de outros seis.

Todos os cursos citados estavam passando por um processo de supervisão após resultados insatisfatórios no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

Segundo o MEC, as instituições atenderam apenas parcialmente às recomendações da comissão fiscalizadora, por isso podem sofrer sanções. As faculdades terão 15 dias para se defender.

Procuradas pelo Estado, as faculdades disseram que ainda não receberam o parecer técnico do ministério para poder se pronunciar sobre os problemas apontados.

A recomendação de fechamento é para o curso de Medicina do câmpus de Nova Iguaçu da Universidade Iguaçu.

Os cursos da Universidade de Ribeirão Preto, do Centro Universitário Volta Redonda, da Universidade de Marilia, da Universidade Severino Sombra, da Faculdade de Medicina do Planalto Central e do câmpus de Itaperuna da Universidade Iguaçu devem ter menos vagas, segundo a portaria do MEC.