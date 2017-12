MEC receberá representantes da UNE e da UBES nesta quinta-feira

A União Nacional dos Estudantes (UNE) divulgou nota nesta quinta-feira, informando que o ministro da Educação, Fernando Haddad, receberá , às 17h, em seu gabinete, os presidentes da UNE, Augusto Chagas, e da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Yann Evanovick.

O objetivo do encontro será discutir os problemas ocorridos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizado no último fim de semana. As entidad4es reivindicam a realização de um novo Enem opcional, apenas para quem se sentiu lesado.

A UNE também informou que sua central de atendimento, em funcionamento desde 9h de segunda-feira, lançada para colher informações sobre o ENEM 2010, recebeu até às 12h desta quinta-feira 1103 reclamações.