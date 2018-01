MEC reabre amanhã sistema de seleção para federais

As informações sobre o Sisu do meio do ano não foram fornecidas, até ontem, pelo MEC. Mas, segundo a reportagem do Estado apurou, o site do Sisu entrou ontem no ar por engano. Quem acessou o endereço eletrônico do MEC (mec.gov.br) por volta das 20 horas encontrou um comunicado aos estudantes com todas as informações sobre o Sisu do meio do ano. Procurado, o MEC informou, por meio de sua assessoria de imprensa, desconhecer o que pode ter ocorrido para o site do Sisu entrar no ar dois dias antes do previsto, mas confirmou as informações publicadas.

As regras do sistema mudaram, conforme anunciado em maio. Agora, os candidatos poderão selecionar duas opções de curso em instituições diferentes, em etapa única. Essas duas escolhas podem ser alteradas até o final do período de inscrições. Se passar em sua primeira opção, o estudante será obrigatoriamente retirado do sistema, fazendo ou não a matrícula. Caso passe na segunda opção, o vestibulando pode permanecer para a segunda ou terceira rodadas de convocação. Se necessário, será aberta lista de espera. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.