MEC quer realizar Enem nos dias 6 e 7 de novembro

SÃO PAULO - O ministro da Educação, Fernando Haddad, disse mais uma vez que trabalha com a ideia de realizar a edição 2010 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 6 e 7 de novembro. Segundo ele, as datas só precisam ser confirmadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A afirmação foi feita durante um evento em Foz do Iguaçu, no Paraná.

O Enem, que normalmente é realizado em outubro, teria seu calendário alterado por causa das eleições. A mudança também deve atingir o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2010, que já estava marcado para o primeiro fim de semana de novembro e, por causa do Enem, terá de ser adiado.

Procurado pela reportagem, o Inep não confirmou as alterações, mas informou que trabalha com os dias 6 e 7 de novembro para o Enem 2010.

Segundo o MEC, o resultado das provas deve estar disponível na primeira semana de janeiro para ser usado por instituições públicas de ensino superior como forma de ingresso. Em 2009, 51 aderiram ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que ofereceu 47,9 mil vagas.

Em 2009, 4,1 milhões de estudantes se inscreveram no Enem e 3,2 milhões fizeram as provas. A expectativa é de que a edição deste ano tenha 6 milhões de estudantes inscritos. A data para o início das inscrições de 2010 ainda não foi fechada pelo Inep.

Em junho, o MEC fará uma nova rodada de inscrições do Sisu. Os alunos que tiverem interesse em disputar as vagas a serem oferecidas por instituições públicas de ensino superior vão usar a nota do Enem de 2009.

As 51 instituições que participaram da primeira edição do sistema manifestaram interesse em permanecer no processo, mas ainda não é possível saber quantas vão participar da etapa de junho, já que nem todas fazem processos seletivos duas vezes ao ano.