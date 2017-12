MEC quer divulgar gabarito hoje, mas decisão depende da Justiça

O Ministério da Educação (MEC) informou que pretende divulgar o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) às 18h desta terça-feira, 9, mas que a decisão depende do aval da Justiça Federal do Ceará. A pasta já entrou em contato com a Justiça Federal do Ceará.

Neste momento, o ministro Fernando Haddad está reunido com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ophir Cavalcante. Segundo a OAB, o encontro foi solicitado pelo próprio Haddad, por telefone, na noite de ontem.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda-feira, a juíza Karla de Almeida Miranda Maia, da 7ª Vara Federal do Ceará, determinou a imediata suspensão – em caráter liminar – das provas aplicadas no fim de semana. O exame registrou 3,3 milhões de candidatos e foi marcado por erros que podem prejudicar a nota dos estudantes.