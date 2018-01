MEC prorroga prazo para documentos do Fies

SÃO PAULO - O Ministério da Educação anunciou a prorrogação do prazo de envio de documentos para obtenção do Financiamento Estudantil (Fies), por causa da greve dos bancários. Segundo o MEC, prazos de validade expirados durante o período e em até dez dias após o fim da greve devem ser aceitos pelos agentes financeiros do Fies para contratação e renovação dos contratos.

Os documentos poderão ser entregues até o 20º dia após o fim das paralisações.