MEC prorroga prazo para matrícula de alunos aprovados no Sisu

O Ministério da Educação decidiu prorrogar até esta quinta-feira, 19, o prazo de matrícula para estudantes aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). De acordo com o ministro Aloizio Mercadante, a prorrogação foi necessária para garantir uma margem de segurança em função da paralisação dos técnicos administrativos das universidades e institutos federais.

Apesar disso, Mercadante, afirmou que não há registro de que os estudantes tenham enfrentado problemas no processo de matrícula.

O processo seletivo para o segundo semestre deste ano ofereceu 30 mil vagas em 56 universidades públicas e institutos federais de educação profissional. Os alunos devem comparecer às instituições de ensino para as quais foram selecionados para efetivar a matrícula.

A recomendação é que os candidatos entrem em contato com a instituição para saber o local, o horário e os documentos necessários para fazer a matrícula. Os estudantes que não foram aprovados nem na primeira nem na segunda chamada ainda poderão participar de uma lista de espera que será usada pelas instituições de ensino para preencher as vagas remanescentes. Os candidatos deverão manifestar o interesse em participar dessa lista pelo próprio site do sistema.

O Sisu foi criado em substituição ao exame vestibular, para unificar a oferta de vagas em universidades públicas e institutos federais de educação profissional. As vagas são preenchidas de acordo com o desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).