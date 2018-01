MEC prorroga prazo para instituições aderirem ao Fies

O Ministério da Educação prorrogou o prazo para que as mantenedoras de instituições de ensino superior possam renovar a adesão ao Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies). O prazo terminava dia 31 de dezembro, mas foi estendido para 31 de março de 2011.

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a prorrogação se deu por causa do período de recesso escolar das instituições. Atualmente, mais de 700 mantenedoras participam do Fies.

O processo é feito pela internet por meio do Sistema Informatizado do Fies. Quem não fizer a renovação, não poderá ofertar vagas pelo programa a partir de 1° de abril de 2011.

A mantenedora precisa informar o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado do exercício de 2009, além de atualizar informações sobre a constituição da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (Cpsa). O grupo é responsável, em cada IES, pela validação das informações prestadas pelo estudante durante a inscrição para receber o financiamento.

Para 2011, estão previstos R$ 3,25 bilhões para o programa que contemplarão 200 mil novos contratos e o aditamento daqueles formalizados até dezembro de 2010. Este ano foram firmados 66 mil contratos, contra 32 mil em 2009.