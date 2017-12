MEC orienta universidades em greve a fazer matrícula do Sisu via internet

O Ministério da Educação (MEC) está orientando as universidades com problema na matrícula do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) por causa da greve dos servidores a fazer o procedimento via internet. O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, disse nesta terça-feira, 3 que, até o momento, não há necessidade de se prorrogar o prazo de matrículas, que termina na segunda-feira, 9.

Na semana passada, o comando de greve dos técnicos administrativos das universidades e institutos federais, em greve há quase um mês, decidiu orientar os funcionários a suspender as matrículas do Sisu. De acordo com o MEC, entretanto, os problemas foram pontuais e não houve interrupção do processo de inscrição no sistema seletivo.

O Sisu unifica a oferta de vagas em universidades públicas, permitindo que sejam disputadas pelos estudantes a partir da nota obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Nesta edição, 642 mil candidatos participaram da disputa de cerca de 30 mil vagas.

Oferecer a matrícula via internet para os estudantes aprovados foi a solução encontrada pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Os candidatos devem acessar o site da instituição para ter acesso à ferramenta de matrícula online. A iniciativa permitiu dar andamento às matrículas do Sisu na instituição, suspensas na semana passada por servidores em greve.

O MEC não tem um levantamento de quais universidades estão oferecendo aos estudantes a opção de matrícula via internet, mas Mercadante disse que a alternativa permite “superar eventuais dificuldades que possam existir".

O uso da internet para manter o atendimento aos estudantes, apesar da greve, não significa desinteresse em negociar com os grevistas, segundo o ministro. “É evidente que o MEC tem todo o interesse que se encontre uma solução [para a greve] quanto mais breve melhor”, disse.

Além dos servidores, os professores das universidades federais também estão parados, mas iniciaram o movimento grevista desde maio. As duas categorias aguardam reunião com o Ministério do Planejamento para que sejam apresentadas propostas que atendam às reivindicações de cada uma delas.

A matrícula do Sisu para os aprovados em primeira chamada começou na última sexta-feira, 29 e segue até 9 de julho. Após o fim do prazo, será convocada uma segunda chamada, marcada inicialmente para 13 de julho.