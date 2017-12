MEC: novo Enem ocorrerá na 1ª quinzena de dezembro

O Ministério da Educação (MEC) informou hoje que a nova prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os estudantes que têm direito a fazê-la será realizada na primeira quinzena de dezembro e a data exata será marcada na próxima quarta-feira. A informação foi divulgada hoje depois de reunião entre o ministro da Educação, Fernando Haddad, e o presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Joaquim José Soares Neto, em teleconferência com o consórcio Cespe/Cesgranrio.

Até lá, o Inep e o consórcio Cespe/Cesgranrio, encarregado da aplicação das provas, terão concluído a análise de todas as atas com registro de reclamações de alunos em 16.626 locais em todo o País. Para garantir que o trabalho seja concluído a tempo, as três instituições farão plantão durante todo o fim de semana.

O MEC não divulgou quantas atas foram analisadas até agora e calcula que o total de alunos com direito a refazer o exame não chega a 2 mil, o que significa menos de 0,01% dos 3,3 milhões alunos que fizeram o Enem em 6 de novembro.

O ministério informou ainda que o calendário do Enem de 2010 segue rigorosamente dentro dos prazos, com a previsão da divulgação dos resultados para a primeira quinzena de janeiro de 2011. O início do processo de seleção unificada está confirmado para segunda quinzena de janeiro de 2011.

Para o MEC, a pendência jurídica causada pela decisão da Justiça Federal do Ceará - já cassada - está definitivamente resolvida. O único problema agora decorre de eventuais causas individuais de estudantes que se sintam prejudicados. Hoje à meia-noite termina o prazo para que os alunos requeiram correção das provas que tiveram o cabeçalho do cartão de resposta trocado.