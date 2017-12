MEC negociará com reitores segunda rodada do Sisu para maio

Na próxima semana, o ministro da Educação, Fernando Haddad, deve se reunir com os reitores das universidades federais para decidir se haverá uma nova rodada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em substituição aos vestibulares do segundo semestre. Para o primeiro semestre de 2010, 52 instituições públicas de ensino superior ofereceram mais de 47,9 mil vagas pelo sistema. Veja também: Matrícula dos aprovados no Sisu e ProUni termina nesta sexta Fuvest divulga penúltima lista de chamada do vestibular 2010 MEC cancelou Enem por questão de segurança, diz Haddad Caso as instituições federais tenham interesse em selecionar seus alunos pelo modelo unificado, o processo deve ocorrer em maio para selecionar os estudantes ingressarão nas universidades no segundo semestre. Para disputar as vagas, os candidatos deverão utilizar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2009, já que nesta semana Haddad descartou a possibilidade de fazer duas edições da prova em 2010. Sem a edição do Enem que deveria ocorrer até junho, os alunos deverão fazer a prova só no segundo semestre. As datas serão confirmadas nos próximos dias pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), mas o mais provável é que o exame seja realizado no final de outubro em função das eleições.