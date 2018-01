MEC nega vazamento de gabarito do Enem depois de boato na internet

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nota afirmando que é falsa uma suposta lista com o gabarito do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O falso gabarito começou a circular no Twitter na noite de terça, dia 22.

Segundo o perfil que as divulgou, as respostas seriam da prova de cor rosa. Nesta tarde, o termo Enem chegou a ficar entre os termos mais citados no microblog.

Em nota, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão que organiza o exame, classificou a lista como "totalmente improcedente e falsa". Segundo o Inep, o responsável já foi identificado e a Polícia Federal, acionada.

No ano passado, um boato de que o Enem teria sido cancelado também ganhou projeção nas redes sociais nas vésperas do exame. O MEC também informou na ocasião que havia acionado a PF.

Leia a nota do instituto divulgada na tarde desta quarta, dia 23:

"É totalmente improcedente e falsa essa ilação. Trata-se de mais uma tentativa de gerar um clima de insegurança, como ocorreu em outras oportunidades. O sigilo do gabarito está totalmente preservado e só será divulgado após a realização do exame, conforme prevê o edital. O caso foi encaminhado para a Polícia Federal para averiguação, podendo o responsável ser enquadrado no artigo 311 A do Código Penal."

O Enem ocorre no fim de semana. Essa é a maior edição do exame, com 7,1 milhões de inscritos. Em 2009, ano em que foi transformado em vestibular, a prova vazou da gráfica. Avisado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o MEC cancelou a realização da prova.