MEC libera segunda chamada do Sisu 2014

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta segunda-feira, 27, a segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma que reúne vagas no ensino superior público, do primeiro semestre de 2014. Os aprovados deverão fazer a matrícula entre 31 de janeiro e 4 de fevereiro e verificar o local, horário e procedimentos necessários para a inscrição nas instituições onde foram aprovados. A lista com os selecionados está disponível no site sisu.mec.gov.br.

Nesta segunda também começa o período de inscrições para os estudantes não convocados aderirem à lista de espera. Podem participar os candidatos que não forem selecionados nas duas convocações do Sisu ou os aprovados na segunda opção, indepentemente de terem feito matrícula. Os alunos em lista de espera passam a ser chamados a partir de 11 de fevereiro.

Para entrar na fila, o estudante deve acessar o sistema e clicar no botão de confirmação de interesse em participar da lista, em seu boletim. É necessário aguardar a mensagem de confirmação para garantir que o cadastro foi concluído.

A primeira edição do Sisu 2014 bateu recorde com mais de 2,5 milhões de cadastrados, aumento de 31,28% em relação à edição anterior. No total, foram quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pode optar por dois cursos.