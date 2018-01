MEC libera consulta à nota de cortes dos cursos do Sisu

O Ministério da Educação liberou nesta terça-feira, 2, consulta à nota de cortes, à relação candidato/vaga, às notas mais altas e ao total de inscritos em cada um dos cursos disponíveis no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos devem acessar o site do Sisu para verificar as informações e se candidatar a uma das 47.913 vagas disponíveis para cursos em 23 universidades federais e 26 institutos federais. Veja também: Estudantes contestam a nota de redação do Enem Quase 500 mil já se inscreveram no Sisu Cai critério de desempate por ordem de inscrição no Sisu Os candidatos devem realizar consultas periódicas até esta quarta-feira, quando será encerrado o período de inscrições, para visualizar as informações atualizadas. Milhares de estudantes ainda não fizeram a inscrição. As inscrições ficarão abertas até o dia 03/02/2010, sempre das 6h as 23h59min. Tira dúvidas sobre o Sisu Se o aluno for aprovado na 1.ª etapa de seleção, mas não puder comparecer à matrícula, ele pode concorrer à mesma vaga na 2.ª? Sim, mas essa possibilidade estará condicionada à existência da vaga. A segunda etapa será feita só com as vagas que sobraram Se o aluno passar na 1.ª etapa e fizer a matrícula, ele pode continuar tentando uma nova vaga, em curso e instituição diferente? Sim. No entanto, ele perderá a primeira vaga, mesmo tendo feito a matrícula. O sistema só aceita uma matrícula em uma federal Se o aluno não conseguir efetivar a inscrição por falhas do sistema, cabe recurso? O MEC diz que o sistema voltou ao normal e não há motivo para o aluno não conseguir completá-la