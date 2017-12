Mec lança Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

A partir desta quinta-feira, 5, está valendo o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic). Com a publicação do programa no Diário oficial da União, o Ministério da Educação (Mec) firma o compromisso de alfabetizar as criancas de, no máximo, oito anos até o final do 3º ano do Ensino Fundamental.

O programa vai ser compartilhado com estados, distrito federal, e municípios e o Mec, em parcerias com instituições de encisno superior, vai apoiar os sistemas de educação pública nas esferas regionais. Além disso, o pacto visa ao aperfeiçoamento de professores alfabetizadores e reafirma o compromisso com a distribuição de materiais didáticos, literatura e tecnologias educacionais.

Os resultados do programa serão obtidos por meio de exames periódicos que serão aplicados pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) aos alunos com a intenção de conferir o conhecimento deles em português e matemática.

Descompasso

Recentemente, o ministro Aloizio Mercadante declarou que 15,2% das crianças chegam aos oito anos sem estarem alfabetizadas. “Se não valorizarmos a alfabetização, os indicadores do ensino médio não vão melhorar. Se não atacarmos o problema na raiz, dificilmente teremos melhora no Ideb”, disse ele em um evento da série de diálogos O Futuro se Aprende, que discutiu os desafios da educação pública brasileira.