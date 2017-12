MEC lança a segunda edição da Olimpíada da Língua Portuguesa

A Olimpíada da Língua Portuguesa será lançada nesta terça-feira, 2, na Academia Brasileira de Letras, no Rio. É a segunda edição do programa, realizado pelo Ministério da Educação em parceria com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec). Veja também: ABL estabelece versão online de vocabulário da nova ortografia Estudantes disputam competição de cursos profissionalizantes Brasil disputa na Romênia prestigiada olimpíada de matemática Nove milhões de estudantes da educação básica pública devem participar da Olimpíada de 2010. As adesões de secretarias de Educação e inscrições de professores podem ser feitas até 14 de maio. A expectativa do Ministério da Educação é alcançar 80 mil escolas e receber inscrições de 300 mil professores. O concurso premia 15 estudantes em três categorias: poesia, memória e artigo de opinião. Podem se inscrever alunos a partir do 5º ano do ensino fundamental e do 2º e 3º ano do ensino médio. Os professores e escolas dos estudantes vencedores também são premiados. As inscrições vão até 14 de maio e são gratuitas. Com informações da Agência Brasil