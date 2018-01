MEC faz pesquisa para saber empregabilidade de ex-universitários

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação (MEC), fará uma pesquisa nacional sobre a empregabilidade de egressos do ensino superior. Serão entrevistados aqueles que fizeram as edições de 2009 e 2012 do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).

De acordo com o Inep, objetivo é entender as relações entre a política de avaliação, o exame, a qualidade do ensino e a capacidade de conseguir trabalho. Os cerca de 396 mil entrevistados, que terão anonimato garantido, vão receber e-mails com questionários.

O prazo para envio de respostas é até 8 de agosto. Participam ex-alunos de Administração; Ciências Contábeis; Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, Publicidade e Propaganda; Design; Direito; Economia; Psicologia; Secretariado Executivo e Turismo. Os dados devem ser divulgados em abril de 2015.