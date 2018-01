MEC encerra nesta sexta-feira inscrições para 92 mil bolsas do ProUni

Estão abertas até as 23h59 de sexta-feira, 24, as inscrições de candidatos a bolsas de estudos do segundo semestre de 2011 do Programa Universidade para Todos (ProUni). São oferecidas 92.107 bolsas — 46.970 integrais e 45.137 parciais -, o que representa um recorde na história do programa.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site. O candidato pode escolher até três opções de curso e instituição diferentes. Serão divulgadas três chamadas sucessivas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O resultado da primeira chamada sairá na próxima segunda-feira, 27. Os candidatos pré-selecionados terão prazo até 6 de julho para comprovar a documentação e fazer a matrícula na instituição de ensino indicada. A segunda chamada está prevista para 12 de julho, com prazo para confirmação de documentação até o dia 19. A terceira e última chamada será feita em 25 de julho, com prazo até o dia 29 para a matrícula.

O ProUni, programa do Ministério da Educação (MEC), oferece bolsas de estudos em instituições de ensino superior particulares em cursos de graduação e sequenciais de formação específica. As bolsas integrais são destinadas a alunos com renda familiar mensal per capita até um salário mínimo e meio. Já as parciais, que custeiam 50% da mensalidade, podem ser pleiteadas por candidatos com renda familiar mensal de até três salários mínimos por pessoa.

Para concorrer a uma bolsa, o candidato precisa ter cursado todo o ensino médio em escola pública ou em estabelecimento privado com bolsa integral. É necessário ainda ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010, atingido o mínimo de 400 pontos na média das cinco provas e não ter tirado zero na redação.

Espera. Pelo cronograma, ao fim das três chamadas, os candidatos excluídos da pré-seleção ou pré-selecionados em cursos sem formação de turma podem manifestar interesse em entrar na lista de espera. O prazo para manifestação de interesse vai de 6 a 8 de agosto. A lista será usada pelas instituições de educação superior participantes do programa para a oferta das bolsas ainda existentes.

Professores da rede pública de ensino básico que concorrem a bolsas em curso de licenciatura, normal superior ou de Pedagogia não precisam cumprir o critério de renda, desde que estejam em efetivo exercício e integrem o quadro permanente da escola na qual atuam.

Os candidatos devem fazer a inscrição na página eletrônica do ProUni. É necessário informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2010, além do CPF. Caso seja necessário recuperar esses dados, o estudante deve buscá-los na página eletrônica do Enem.