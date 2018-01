MEC divulga selecionados em primeira chamada para o ProUni

BRASÍLIA - Já está disponível no site do Ministério da Educação a lista dos 52.419 pré-selecionados em primeira chamada para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Do total de bolsas oferecidas, 37 mil são integrais e 15 mil, parciais - que custeiam 50% da mensalidade. Tenha o número do Enem 2009 ou o CPF em mãos e confira aqui.

Os candidatos pré-selecionados devem comparecer à instituição de ensino onde vão estudar, no período de 22 de junho a 2 de julho, para comprovar os dados informados durante a inscrição. A lista de documentos que devem ser apresentados está no site do ministério.

Depois desse período, caso ainda haja bolsas disponíveis, o MEC convocará até cinco chamadas para preencher as vagas. Mais de 232 mil candidatos de todo o País se inscreveram para disputar 60.488 bolsas disponíveis para o segundo semestre de 2010 em 1.225 instituições privadas de ensino superior.

O ProUni oferece bolsas para que estudantes de baixa renda em instituições particulares de ensino superior. O candidato precisa ter estudado todo o ensino médio em escola pública e participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As bolsas integrais são destinadas a alunos com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 765). Já as parciais são para os candidatos cuja renda familiar mensal por pessoa não seja superior a três salários mínimos (R$ 1.530).