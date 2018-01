MEC divulga segunda lista de aprovados no ProUni

O Programa Universidade para Todos (ProUni) divulgou sua segunda chamada nesta terça-feira, 12. É possível consultar no site do ProUni a lista.

Não basta ter sido considerado apto para receber o benefício; o candidato pré-selecionado deve procurar a instituição de ensino superior entre o dia 12 e 19.

É importante conferir, no site do ProUni, a documentação necessária para levar às instituições.

O candidato que não leva os documentos que provam que está apto a recebar a bolsa perde o benefício.

A última chamada do ProUni será no dia 25; depois disso será feita uma lista de espera. Para participar dessa lista, o candidato deve manifestar interesse por meio do site do ProUni, entre 6 e 8 de agosto.

O Ministério da Educação dá algumas dicas aos candidatos ao ProUni, leia abaixo:

1) Escolha somente os cursos pelos quais você tenha interesse;

2) Só será considerada válida a inscrição que tenha pelo menos uma opção de curso selecionada pelo candidato;

3) O candidato poderá escolher até 3 opções de curso;

4) Se você não está matriculado no curso em que deseja inscrever-se, fique atento! A bolsa do Prouni só poderá ser concedida a você caso haja a formação de turma no período letivo inicial do curso. Isto ocorrerá somente se houver o número mínimo de alunos matriculados para formar uma turma inicial no 2° semestre de 2011;

5) Para aumentar sua chance de obter uma bolsa do ProUni, consulte periodicamante durante o período das inscrições, a nota de corte dos cursos. Assim você saberá qual a nota do último candidato classificado em cada curso. A nota de corte é atualizada diariamente às 03:30 horas.