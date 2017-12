MEC divulga segunda chamada do ProUni

O Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 7, a segunda chamada dos candidatos pré-selecionados para o Programa Universidade para Todos (ProUni). Eles têm até o dia 16 para apresentar os documentos na instituição de ensino privada escolhida. A lista de documentação está disponível no site do ProUni ou nas próprias universidades.

Clique aqui para conferir o resultado

Segundo o MEC, está programada uma terceira chamada, no dia 21 de julho, caso ainda existam bolsas de estudo a serem preenchidas.

O ProUni ofereceu 60.488 bolsas em 1.225 faculdades ou universidades particulares em todo o país. Do total, 39.113 são integrais e 21.375 parciais, que custeam metade da mensalidade.

As bolsas integrais são para os alunos com renda familiar mensal per capita até um salário mínimo e meio (R$ 765). As parciais são para os candidatos cuja renda familiar mensal per capita não seja superior a três salários mínimos (R$ 1.530).