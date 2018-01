MEC divulga resultados do Enem 2010

SÃO PAULO - O Ministério da Educação (MEC) divulgou na manhã desta sexta-feira, 14, o desempenho individual do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2010. O resultado é referente às quatro provas objetivas - Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Matemática - e à redação.

Para verificar o desempenho na prova, o participante deve informar os números do Cadastro da Pessoa Física (CPF) ou inscrição e a senha na página do Enem na internet (http://sistemasenem2.inep.gov.br/resultadosenem/). Caso tenha esquecido a senha, há a possibilidade de recuperá-la no próprio sistema: após escrever o CPF, o inscrito no Enem a receberá por e-mail ou mensagem de celular (SMS).

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a assessoria do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a nota dos exames objetivos é calculada pela teoria de resposta ao item (TRI), metodologia que permite a elaboração de provas diferentes com o mesmo grau de dificuldade.

Criado pelo MEC no ano passado, o Sisu possibilita ao candidato do Enem que disputar vagas em diferentes instituições, substituindo o vestibular. As inscrições vão de 16 a 18 de fevereiro. Os estudantes já podem acessar o Sisu para consultar quais são as instituições e cursos participantes desta edição.

Cálculo da nota

A metodologia adotada no Enem é a da Teoria de Resposta ao Item (TRI), um modelo que atribui pesos diferentes às questões em função do número de erros e acertos obtidos pelos candidatos. Por exemplo: se um item teve alto índice de acertos, valerá menos pontos. Mas se poucos alunos marcaram a resposta correta, a questão valerá mais pontos para aqueles que tiveram acertado. Por essa razão, pessoas que acertam o mesmo número absoluto de itens podem obter médias diferentes.

Ao contrário das provas tradicionais, na TRI não existe um valor pré-fixado para uma questão nem um escala com o máximo e o mínimo de pontos que o candidato pode obter no Enem. Para saber se foi bem ou mal, o candidato precisa comparar seus resultados em uma escala que varia em cada uma das provas. Ela é composta a partir da nota mais baixa e a mais alta obtidas pelos participantes em cada um dos testes (ciências da natureza, humanas, linguagens e matemática). Essa escala será divulgada pelo Inep.