MEC divulga resultado da primeira chamada do Sisutec

O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (Sisutec) do Ministério da Educação (MEC) divulgou nesta quarta-feira, 14, o resultado da primeira de duas chamadas de candidatos inscritos na primeira edição do processo. A lista de aprovados foi divulgada no site do Sisutec.

Os convocados devem fazer a matrícula na respectiva instituição de ensino nesta quinta-feira, 15, e na sexta, 16. O resultado da segunda convocação está previsto para segunda-feira, 19, com matrícula no dia seguinte.

Os candidatos que cursaram o ensino médio completo na rede pública ou em instituições particulares na condição de bolsista integral terão prioridade na ocupação de 85% das vagas oferecidas na seleção, todas gratuitas.

As vagas restantes, depois das duas chamadas, podem ser ocupadas, com seleção on-line, por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, a partir de 22 de agosto. As aulas terão início nessa data e vão até 21 de outubro.

Mapa das vagas. A primeira edição do Sisutec recebeu 737.229 inscrições de 383.080 candidatos, que concorreram a 239.792 vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio.

O Nordeste, com oferta de 28% das vagas, é a região com maior percentual de inscritos (41%). O Sudeste, que tinha 46% das vagas, teve 30% dos inscritos. O Norte teve 8% do total de inscritos, com 3% das vagas. Sul e Centro-Oeste, que ofereceram 12% das vagas cada um, tiveram 14% e 7% das inscrições, respectivamente.

Os cursos preferidos foram os de técnico em segurança do trabalho, com 89.656 inscrições; técnico em informática, 71.850, e técnico em enfermagem, 63.976. Do total de inscrições, 57% foram feitas por candidatas do sexo feminino. Os cursos noturnos foram mais procurados.

*Com informações da Assessoria de Imprensa do MEC