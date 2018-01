MEC divulga resultado da primeira chamada do ProUni nesta segunda

O Ministério da Educação divulga nesta segunda-feira, 20, a primeira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni), que dá bolsas em instituições privadas de ensino superior. A primeira edição de 2014 do ProUni registrou 1,259 milhão de inscritos. O número bateu o recorde anterior, que era de 1,208 milhão de inscritos em 2012.

Segundo o balanço final da pasta, a a quantidade de inscrições chegou a 2.424.354, já que cada candidato pode fazer até duas opções de instituição e curso. Neste primeiro semestre, o programa oferece 191,6 mil bolsas - 131,6 mil bolsas integrais e 59,9 mil parciais em quase 26 mil cursos. O crescimento é de 18% na oferta em relação à primeira edição do ano passado.

O cronograma do ProUni prevê duas chamadas de candidatos, que serão divulgadas na página virtual do programa. Os estudantes deverão levar a documentação às instituições onde foram aprovados durante a semana. Depois do resultado da primeira convocação nesta segunda, 20, outra chamada será liberada em 3 de fevereiro caso sobrem vagas.

Critérios. O estudante deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio para concorrer à bolsa integral. Para as bolsas parciais, a renda familiar deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Estão dispensados dos requisitos de renda os professores da rede pública em efetivo exercício do magistério da educação básica, integrantes de quadro de pessoal permanente de instituição pública. Eles concorrem exclusivamente a bolsas para cursos de licenciatura.

O ministério informou que neste ano haverá mudança de procedimentos da lista de espera. Agora, o estudante que não for pré-selecionado nas duas chamadas regulares e quiser participar da lista terá de manifestar interesse pela internet e, em seguida, nas datas previstas em edital, levar a documentação à instituição de ensino na qual pretende estudar. Após esse processo, a instituição terá prazo para avaliar os documentos.

O estudante selecionado receberá o resultado por meio do boletim do candidato, disponível on-line na página do ProUni. Nas edições anteriores, o candidato tinha de manifestar interesse na lista de espera e aguardar a convocação da instituição.